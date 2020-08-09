روتا فتاتان مصريتان تصادف وجودهما في العاصمة اللبنانية بيروت، قصتهما مع انفجار المرفأ، بعدما شاهدت كل منهما اللحظات الكارثية أمامها.

وفي لقائهما لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، مساء السبت، قالت إحداهما إنها قررت الذهاب لبيروت في رحلة سياحية، وعرضت على صديقتها السفر معها، ووافقتها الفكرة.

وتابعت: «سافرنا إلى لبنان وأقامنا في الفندق المقابل للميناء الذي شهد الفاجعة، ونزلنا منه قبيل الانفجار بدقائق معدودة، للسير في شوارع العاصمة اللبنانية».

وذكرت: « بعدما تحركنا من الفندق، سمعنا صوت انفجار شديد، ورقدنا على الأرض، ووجدنا اللبنانيين يقولون الطائرات الإسرائيلية تقصفنا، هنا نطقنا الشهادة، وأدركنا أننا قد انتهينا».

وأضافت: «قامت أسرة لبنانية باصطحابنا بسيارتهم الخاصة إلى منطقة جبلية بعيدة عن الميناء، وهناك تواصلنا مع أسرتنا تليفونيًا، بعدها تواصلت معنا السفارة».

واختتمت: «عملنا الآن على تدشين مبادرة لتقديم كافة المساعدات الإنسانية من طعام وملابس وأموال لأهالي لبنان، وكل ما يمكن أن يساعدهم في محنتهم».