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المكسيك: تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة بكورونا

مكسيكو سيتي - أ ش أ:
نشر في: الأحد 9 أغسطس 2020 - 9:27 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أغسطس 2020 - 9:27 ص

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 475 ألفا و902 حالة، وذلك عقب تسجيل 6495 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 52006 حالات، وذلك عقب تسجيل 695 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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