الفلسطينيون يحتفلون ببداية السنة الهجرية في المسجد الأقصى

احتفل الفلسطينيون، اليوم الاثنين، ببداية السنة الهجرية الجديدة في حفل ديني في المسجد الأقصى.

وقدم المصلون من القدس و"أراضي 48" والضفة الغربية وانتشروا في رحاب المسجد المبارك ليشاركوا في احتفال دعت إليه دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المُحتلة.

وقال الشيخ عمر الكسواني مُدير المسجد الأقصى إن شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه خلال هذه المناسبة، هو رسالة للعالم أجمع، إننا مرابطون ومحافظون على إرثنا، الذي هو حق خالص للمسلمين وحدهم بمساحة 144 دونم ونيّف.

وكانت القوات الإسرائيلية قد شددت من إجراءاتها على أبواب الأقصى، ودققت في البطاقات الشخصية للمصلين تزامنًا مع دخولهم وخروجهم من المسجد.