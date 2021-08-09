 إثيوبيا وإسرائيل تستكشفان فرص تعزيز التجارة والتعاون الاستثماري - بوابة الشروق
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إثيوبيا وإسرائيل تستكشفان فرص تعزيز التجارة والتعاون الاستثماري

د ب أ
نشر في: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 6:57 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أغسطس 2021 - 6:57 م

نظمت السفارة الإثيوبية في تل أبيب بالشراكة مع مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية مائدة مستديرة ضمت العديد من أصحاب المصلحة، بشأن كيفية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين إثيوبيا وإسرائيل.

وشارك في المائدة المستديرة مستثمرون إسرائيليون يعملون في إثيوبيا وشركات إسرائيلية مهتمة بالاستثمار في إثيوبيا وخبراء، بحسب وكالة "فانا الإثيوبية للأنباء.

وقالت نائبة رئيس مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية سابين سيجال إن مثل هذه المنصات الاستشارية لها أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وناقشت المائدة المستديرة الفرص والمعوقات في قطاعي التجارة والاستثمار والسعي إلى إيجاد حلول ممكنة لمعالجة المشاكل وفقًا لذلك.

وأطلعت السفيرة فوق العادة والمفوضة لإثيوبيا لدى إسرائيل، ريتا أليمو، الجانب الإسرائيلي على ازدهار فرص الاستثمار في إثيوبيا، ودعت مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من المناخ الملائم في البلاد.

وأضاف أن إثيوبيا وضعت آليات قانونية وهيكلية لمعالجة المعوقات، وخلق مناخ ملائم للاستثمار الأجنبي المباشر وجذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

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