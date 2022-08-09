اليمن: الحوثيون يشنون أوسع هجمات على مأرب منذ بدء سريان الهدنة في اليمن

أعلن مصدر عسكري حكومي يمني أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تواصل شن هجمات متتالية منذ الأحد الماضي، في محافظة مأرب في مسعى منها لتحقيق اختراق بصفوف القوات الحكومية.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "اليمن" الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن ميليشات الحوثي شنت هجمات كان أخرها فجر الإثنين من ثلاثة محاور، ممثلة في "الأعيرف والعكد والفليحة"، وتمكنت القوات اليمنية من صد تلك الهجمات.

وتعد هذه الهجمات الأوسع من قبل الحوثيين في الجبهة الجنوبية منذ أشهر، وذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج تمديد الهدنة السارية في البلاد منذ إبريل الماضي لشهرين إضافيين، حتى الثاني من أكتوبر المقبل.

وكان الجيش اليمني، أعلن خلال الشهر الجاري عن مقتل أربعة وإصابة 16 آخرين من من قواتها، في خروقات لميليشيا الحوثي للهدنة الأممية، في مختلف جبهات القتال، في أول أيام الهدنة الممددة للمرة الثالثة.