مسئول أوكراني: استهدفنا قاعدة القرم لأنها استخدمت ضدنا

كشف مسئول عسكري أوكراني كبير مطلع على الوضع، أن القوات الأوكرانية تقف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم.

وأوضح المسئول الذي تحدث لصحيفة "نيويورك تايمز" شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "هذه القاعدة الجوية كانت تقلع منها الطائرات بانتظام لشن هجمات على قواتنا في المسرح الجنوبي".

فيما لم يكشف المسؤول عن نوع السلاح المستخدم في الهجوم، واكتفى بالقول إنه "تم استخدام سلاح حصري من صنع أوكراني".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان نشرته وسائل الإعلام المحلية الرسمية، إن "عدة ذخائر" تابعة لسلاح الجو "انفجرت" قرب القاعدة في نوفوفيودوروفكا.

وأضافت الوزارة أنها تسعى لتحديد ملابسات الانفجارات، لكنها أكدت أن القاعدة الجوية لم تكن مستهدفة بهجوم.

من جانبه، أكد رئيس منطقة القرم، سيرجي أكسيونوف، مقتل شخص جراء الانفجارات في القاعدة الجوية الروسية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن كبير مسئولي الصحة في القرم، أن خمسة أشخاص بينهم طفل، أصيبوا بجروح.