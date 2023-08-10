قال رجل الأعمال أشرف السعد، إنه يفخر بالدفاع عن بلده مصر، ولا يجد مشكلة في الأمر إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سينجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة باكتساح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن العديد من الانتقادات توجه له على مواقع التواصل؛ بسبب دفاعه عن مصر، قائلًا: «لما تدخل صفحتي على تويتر، كإنك في الحج وبيرجموا صفحة إبليس»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن ما شهدته مصر خلال الفترة ما بين 2012 وحتى 30 يونيو 2013، بمثابة أكبر مشكلة قد تمر بها البلاد على مدار التاريخ، واصفًا باقي الأزمات التي تمر الدولة بأنها بمثابة «حكة في الرأس».

وعن توقعاته بنجاح الرئيس السيسي باكتساح في الانتخابات، عقب: «الرئيس موجود معانا بمزاجه ومن غير مزاجه، بانتخابات أو من غير انتخابات.. اعتبرني أول مرة تجيب منجم ولو محصلش اللي بقوله هقفل حساباتي»، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، تولى حكم البلاد بـ«معجزة» وليس صناعة بشرية، قائلًا إنه يتعامل مع أعداء الرئيس بهذا المنطق.

https://www.youtube.com/watch?v=2VzpYrJVTTk