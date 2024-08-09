8 شهداء في غارات للاحتلال استهدفت مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا

استشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في غارات شنتها الطائرات الحربية الاسرائيلية واستهدفت على وجه الخصوص، مخيمات النصيرات والمغازي وجباليا، الى جانب مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحية باستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد شخصان جراء غارة مماثلة للاحتلال استهدفت منازل بمخيم المغازي وسط القطاع، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وتحدثت مصادر محلية عن قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلوك 4 بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى، بينما استشهد وأصيب عدد من الأشخاص جراء استهداف خيمة نازحين في منطقة الشوافين في عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال قصف المنازل وتفجيرها ونسف المربعات السكنية في محافظة رفح، حيث تم نسف عدة منازل غربي المدينة.

وكان قد استشهد 39 شخصا، ظهر أمس الخميس، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرستين تؤويان نازحين شرق مدينة غزة، ومنازل وسط وجنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 39699 شهيدا، و91722 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.