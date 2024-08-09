ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في أمريكا خلال يونيو الماضي

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء ارتفاع مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بما يتفق مع التوقعات.

وذكرت الوزارة أن المخزون ارتفع خلال يونيو بنسبة 2ر0% بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% خلال مايو الماضي وفقا للبيانات المعدلة، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين ومعدل الارتفاع في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء الارتفاع الطفيف لمخزون مستودعات الجملة مع ارتفاع مخزون السلع غير المعمرة بنسبة 7ر0%، وتراجع مخزون السلع المعمرة بنسبة 1ر0%.

كما أظهرت بيانات وزارة التجارة تراجع مبيعات الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 6ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق.

وزادت مبيعات السلع المعمرة بنسبة 4ر0% في حين تراجعت مبيعات السلع غير المعمرة بنسبة 6ر1% خلال يونيو.

ومع تراجع المبيعات وارتفاع المخزون ارتفع معدل المخزون للمبيعات إلى 37ر1 نقطة مقابل 35ر1 نقطة خلال مايو.