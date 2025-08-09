شركة سويسرية توقف تسليمها طائرات لأمريكا مؤقتا بسبب رسوم ترامب

قالت شركة بيلاتوس السويسرية لصناعة الطائرات الخاصة، الجمعة، إنها علقت مؤقتاً تسليم طائراتها من طراز بي.سي-12 وبي.سي-24،إلى الولايات المتحدة، مرجعة ذلك إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي قالت إنها حملت الشركة "عائقاً تنافسياً كبيراً".

وقالت الشركة، التي تتخذ من مدينة ستانس بوسط سويسرا مقراً، إن الولايات المتحدة تعد سوقاً رئيسياً لشركة بيلاتوس، إذ تمثل نحو 40% من الإنتاج السنوي للطائرات من طرازي "بي.سي-12" و"بي.سي-24".

وأضافت الشركة: "الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها السلطات الأمريكية تمثل عائقاً تنافسياً كبيراً لشركة بيلاتوس".

وتابعت: "ستؤدي الرسوم الجمركية على المدى القصير إلى تعليق مؤقت في عمليات التسليم وبالتالي إلى توقف مؤقت للأعمال التجارية في الولايات المتحدة".

وانتابت سويسرا حالة من الصدمة يوم الخميس، بعدما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية باهظة بنسبة 39% على سلعها.

وقالت بيلاتوس: "التكاليف الإضافية الهائلة والعوائق التنافسية الناجمة عن ذلك" تسببت أيضاً في زيادة حالة الضبابية بين العملاء.

وأفادت الشركة بأنها ستدرس تخصيص طائرات من طراز بي.سي-12 وبي.سي-24 لأسواق أخرى، فيما تعمل أيضاً على تسريع جهودها لتوسيع الإنتاج المحلي، بما في ذلك مصنع التجميع المخطط له في ساراسوتا بولاية فلوريدا.

وأوضحت أنها تبذل كل ما في وسعها لتأمين وظائف موظفيها البالغ عددهم 3 آلاف فرد.