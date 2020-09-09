وزير الإعلام السوري ومدير منظمة التحرير الفلسطينية يبحثان تعزيز التعاون

بحث وزير الإعلام السوري عماد سارة، اليوم، مع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبدالهادي، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين.

وأكد وزير الاعلام السوري، استعداد وزارته تقديم كافة التسهيلات لتعزيز التعاون بين الإعلام الفلسطيني والسوري.

كما أكد حرصه على استمرار التواصل من أجل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، مشددا على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، مشيرا إلى أن موقف بلاده واضح، حتى يحقق الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة.

ومن جانبه، قال السفير أنور عبدالهادي، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الشعب الفلسطيني يقف موحدا خلف قيادته الشرعية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في مواجهة المخططات التي تهدف للنيل من حقوقنا الثابتة والمشروعة.

واستعرض عبدالهادي تطورات الأوضاع في فلسطين، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتآمر الأمريكي عليها، والرفض الفلسطيني بالإجماع لصفقة القرن والضم.