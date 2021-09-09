 الجيش الإسرائيلي يدفع بـ3 كتائب و7 سرايا بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الفارين - بوابة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يدفع بـ3 كتائب و7 سرايا بحثا عن الأسرى الفلسطينيين الفارين

سجن جلبوع
سجن جلبوع
رويترز
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 7:18 ص | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 7:18 ص

قرر الجيش الإسرائيلي الدفع بآلاف الجنود للمشاركة في عملية البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.

وذكر المتحدث باسم الجيش أنه تقررت زيادة قوات الجيش المشاركة في مساعدة الشرطة بجهود ملاحقة الأسرى إلى 3 كتائب قتالية و7 سرايا.

وفي سياق متصل، أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية بأن الشرطة الإسرائيلية ستحقق اليوم الخميس تحت طائلة التحذير مع عدد من عناصر مصلحة السجون حول اتخاذهم قرارات غريبة في قضية هروب الأسرى الستة.

وقالت مصادر إن لدى الشرطة معلومات تعزز الشبهات حول تعاون جهات من داخل السجن في عملية الهروب.

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