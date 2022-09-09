القوات الروسية تخلي المزيد من المواقع في منطقة خاركيف بأوكرانيا

اضطر جنود روس يحتلون أجزاء من أوكرانيا إلى إخلاء المزيد من المناطق من خاركيف، بعد أن حقق هجوم أوكراني مضاد مكاسب على الأرض.

وقال رئيس الإدارة العسكرية المعينة من قبل روسيا، فيتالي جانتشيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء إن بلدات إزيوم وكوبيانسك كانت أولى البلدات التي أخليت.

وقال إن بلدة فيليكي بورلوك تتعرض أيضا للقصف، مضيفا أن السكان المدنيين هناك يجب أن يتم نقلهم أيضا إلى أماكن آمنة.

ويستمر التقدم لاستهداف بلدة كوبيانسك، وهي خط إمداد مهم استراتيجيا للقوات الروسية بفضل تقاطع العديد من خطوط السكك الحديدية والطرق هناك.