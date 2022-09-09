المستشار الألماني يستقبل الرئيس اليمني ورئيس وزراء إسرائيل الأسبوع المقبل

يستقبل المستشار الاتحادي الألماني أولاف شولتس، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، كلا من الرئيس اليمني رشاد العليمي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي جاير لابيد، في مقر المستشارية الاتحادية بالعاصمة برلين.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية فولفغانج بوشنر إن المستشار شولتس سوف يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر، بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين، مشيرًا إلى أن المباحثات ستتركز حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأضاف أن المستشار الاتحادي سوف يستقبل الرئيس اليمني رشاد العليمي؛ لإجراء محادثات في المستشارية الاتحادية، يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر، مشيرًا إلى أن المباحثات ستركز على الجهود المبذولة لحل النزاع في اليمن والوضع الحالي بالبلاد.