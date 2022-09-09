تاس: تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا يدخل حيز التنفيذ 12 سبتمبر

ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الجمعة، أن تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا سيدخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر.

ووفقًا لقرار المجلس الأوروبي، بحسب ما أوردته الوكالة الروسية، فإن "اليوم، تبنى المجلس قرارًا يعلق تمامًا اتفاقية تسهيل التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وبالتالي، ستنطبق القواعد العامة لقانون التأشيرة على المواطنين الروس".

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق اليوم، على زيادة رسوم طلب التأشيرة من 35 يورو إلى 80 يورو والحاجة إلى تقديم أدلة وثائقية إضافية وزيادة أوقات معالجة التأشيرة وفرض المزيد من القيود.

وكانت قد اقترحت المفوضية الأوروبية في 6 سبتمبر الجاري، التعليق الكامل لاتفاق تسهيل التأشيرة مع روسيا لكن ستظل تأشيرات شنجن متاحة لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي ولا سيما دول البلطيق وبولندا منعت دخول المسافرين الروس حتى أولئك الذين يحملون تأشيرات صالحة.