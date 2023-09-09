محافظ بورسعيد يشيد بالتعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك خلال زيارته لمحافظة بورسعيد على هامش افتتاح مقر هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، ومتابعة موضوعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد وهيئة قضايا الدولة.

جاء ذلك بحضور قيادات هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمود موسى، رئيس فرع ثان هيئة قضايا الدولة ببورسعيد.

وفي بداية اللقاء، رحَّب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس هيئة قضايا الدولة لمحافظة بورسعيد، والوفد المرافق، مشيدًا بالدور الكبير لهيئة قضايا الدولة، والتي تعتبر من أقدم الهيئات القضائية بمصر، والتي تدافع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة ومحاربة الفساد الإداري، كما أشاد المحافظ بدور القضاء المصري، ورجاله وجميع الأجهزة القضائية والتي تعمل لخدمة شعب مصر بوجه عام.

وتم عرض فيلم تسجيلي يوثق جهود هيئة قضايا الدولة، في الدفاع عن حقوق الدولة، وأهم الملفات التي تشرف عليها، وتعاونها مع الجهات التنفيذية.

كما استعرض محافظ بورسعيد، فيلمًا تسجيليًا يبرز ما حققته محافظة بورسعيد من تنمية وتطور على مختلف الأصعدة، ضمن خطة التنمية المستدامة التي جاءت وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب المحافظ، عن فخره بالقامات القانونية التي تحافظ على أملاك الدولة: "هيئة قضايا الدولة تحافظ على حق المواطن وحق الدولة معًا"، مشيرًا إلى أن بورسعيد سباقة في التعاون المثمر مع هيئة قضايا الدولة، وأن هناك تواصل مستمر بين المحافظة والهيئة.

وناقش المحافظ مع وفد هيئة قضايا الدولة عددًا من الموضوعات والملفات القضائية المشتركة، كما تم تبادل الدروع بين محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قضايا الدولة تقديرًا للجهود المشتركة.

من جهته، أشاد رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، بالطفرة التنموية التي شهدتها محافظة بورسعيد مؤخرًا، معربًا عن فخره بمجهودات المحافظ خلال الفترة السابقة والتي شهدت تطورًا في مختلف قطاعات التنمية بالمحافظة.

كما أكد أهمية التعاون المثمر والمستمر بين هيئة قضايا الدولة ومحافظة بورسعيد، متمنيًا لمحافظة بورسعيد دوام النجاح والتقدم واستمرار تحقيق الإنجازات التي تجعل من بورسعيد دائمًا قاطرة للتنمية.