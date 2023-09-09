استقبل ميناء الإسكندرية لأول مرة سفينة النقل العملاقة "سبائك" على رصيف 92 والقادمة من دولة بنما، وجارِ حاليا العمل على تفريغها، حيث يصل طولها 250 مترا وحمولة 100 ألف طن.

وقال ميناء الإسكندرية في بيان اليوم السبت، إنه فور تلقيها إخطار رسو السفينة العملاقة سبائك، تم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في روسيا، حيث تم دراسة تحديد الأرصفة التي تسمح باستقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

وأشار البيان، إلى أنه تم تنفيذ عدة مشروعات ضخمة لتكريك وتعميق الممر الملاحي ودائرة الدوران بأعماق تصل إلى 20 مترا تقريبا لتستوعب مثل هذا الطراز من السفن، كما تم العمل على صيانة وتطوير الأرصفة بمينائي الإسكندرية والدخيلة، بالإضافة إلى ما يتم إنشاءه حالياً من أرصفة ومحطات تخصصية على أعلى مستوى طبقا للمعايير العالمية، والموافقة مع الاشتراطات البيئة الدولية، فضلا عن تحديث وتطوير أسطول الميناء من الوحدات البحرية من قاطرات ولنشات إرشاد ولنشات حماية البيئة.

وفي هذا السياق، وجه اللواء نهاد شاهين رئيس ميناء الإسكندرية إدارات الحركة والخدمات البحرية بالعمل على تيسيير تراكي السفينة العملاقة سبائك، وتقديم وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد بواسطة أطقم الإرشاد والوحدات البحرية بأعلى قدر من الاحترافية والكفاءة، واللذين اتخذا الإجراءات التي من شأنها تأمين ملاحة السفينة منذ وصلوها إلى نطاق الميناء مرورا بالممر الملاحي، ووصولا إلى تراكيها ورباطها والذي تم ليلاً على الرصيف المخصص، لاسيما وأن هذه السفينة تعد أكبر سفينة غلال يتم استقبالها بميناء الإسكندرية، والمتابعة والمراقبة من خلال المنظومات المتقدمة الفنية ببرج الإرشاد.

كما وجه شاهين الإداراة المركزية لميناء الدخيلة، بالإشراف الكامل على العمليات ذات الصلة بتفريغ السفينة بميناء الدخيلة، وتذليل العقبات مع التزام الشركة المفرغة باستخدام أحدث المعدات ذات الكفاءة، وكذا الالتزام بالمعدلات المعيارية للتفريغ بالتعاون مع إدارات حركة البضائع، والأمن الصناعي والسلامة، والصحة المهنية والبيئة، فضلا عن المتابعة المستمرة من مركز عمليات الهيئة