خطوة واحدة تفصل فيراتي عن الانضمام للدوري القطري

اقترب الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان، من الانتقال إلى الدوري القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عبر بوابة فريق العربي.

وحسبما نشر فابريزو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات في أوروبا، أن نادي العربي القطري أتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان حول الأمور المادية الخاصة بالصفقة، حيث ستكون الصفقة بقيمة 50 مليون يورو.

وأضاف رومانو أن العربي أتم اتفاقه مع الفريق الباريسي منذ 10 أيام وينتظر سفر اللاعب للدوحة الأسبوع المقبل، لإجراء الكشف الطبي والتوقيع العقود.

وينتهي عقد فيراتي، البالغ من العمر 30 عامًا، مع باريس سان جيرمان في يونيو 2024، لكن يبدو أنه لن يستمر حتى نهاية عقده.