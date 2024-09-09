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كشف الأهلي عن هوية المترجم الجديد للمدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وظهر في مران الأهلي اليوم الإثنين، المترجم الجديد، رضا الحنفي، لمعاونة كولر في مهامه بالموسم الجديد.

وعمل الحنفي في مجال المحاماة ودرس القانون في جامعة زيوريخ، ويحمل الجنسية السويسرية مع المصرية.

ويعد رضا الحنفي هو المترجم الثالث لمارسيل كولر منذ توليه قيادة الأهلي في أوائل سبتمبر 2022.

وسبقه كل من خالد الجوادي الذي استمر موسمين قبل رحيله قبل أسابيع قليلة.

كما استعان الأهلي على مدار الأسبوع الماضي بالدكتور ضياء النجار الأستاذ الجامعي بكلية الألسن، وذلك في بداية فترة الإعداد.

ويستعد الأهلي لمواجهة جور ماهيا الكيني يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.