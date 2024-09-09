ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في السعودية إلى 238 مصاباً بعد أن سجّلت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، 67 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن «العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو (45) حالة قادمة قبل يومين، من كل من بريطانيا، وتركيا، وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق. تم عزلها مباشرة من المطار إلى الضيافة في العزل الصحي، الذي أثبت فاعليته في التصدي لنقل العدوى داخلياً»، مبيّنة أن «11 حالة لمخالطين لحالات سابقة، وأن 11 أخرى تحت التقصي».

وأضافت أن «الحالات الـ67 الجديدة، منها 19 بمدينة الرياض، و23 بالمنطقة الشرقية، و13 في جدة، و11 بمكة المكرمة، وحالة واحدة في عسير».

وأشارت إلى أن «العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس في السعودية وصل إلى 238 حالة، تعافى منها 6 حالات»، منوّهة بأن «البقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقاً للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، وبينها حالة واحدة بوضع حرج».

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات، داعية كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع «مركز اتصال الصحة 937»، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

يشار إلى أن فيروس كورونا الجديد «كوفيد - 19» وصل إلى 170 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه.