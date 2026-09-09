تختتم اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 مباريات قوية، تبدأ بمواجهتين في الخامسة مساءً حيث يحل الجونة ضيفًا على بيراميدز، كما يلتقي وادي دجلة مع مودرن سبورت في التوقيت ذاته.

وفي الثامنة مساءً يلعب الأهلي أمام المقاولون العرب، فيما يلتقي الشرقية إنبي مع نظيره زد في نفس التوقيت على ملعب السلام.

وفي الساعة الخامسة مساء يستضيف بيراميدز فريق الجونة باستاد الدفاع الجوي في لقاء قوي، حيث يدخل الفريق السماوي صاحب الأرض اللقاء ولديه 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية ويسعى لمواصلة عروضه الطيبة خاصة وأنه صاحب أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع حيث لم تستقبل شباكه أي هدف حتى الآن.

ويبحث بيراميدز المنتشي بالانتصار على جور ماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا لتحقيق الفوز خاصة في ظل العناصر المميزة الموجودة بصفوف الفريق.

على الجانب الآخر يدخل الجونة اللقاء بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية حيث يمتلك نقطتين فقط من 3 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر واحدة.

وفي نفس التوقيت يحل وادي دجلة ضيفاً على مودرن سبورت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

يدخل مودرن سبورت اللقاء من أجل تحسين نتائجه في المسابقة حيث يمتلك 4 نقاط من انتصار في مباراة وخسر مثلها وتعادل في الثالثة.

بينما يسعى وادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان البقاء في مقدمة ترتيب جدول الدوري حيث يمتلك 5 نقاط من 3 مباريات تعادل في مباراتين وحقق الفوز في الثالثة.

وفي الثامنة مساءً يستضيف الشرقية إنبي نظيره زد المنتشي بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

يدخل الشرقية إنبي اللقاء من أجل تحقيق الفوز الأول له في المسابقة، حيث يحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة من تعادل وخسارتين.

على الجانب الآخر يسعى زد لتعويض خسارته في اللقاء الأخير أمام الأهلي، ويمتلك 3 نقاط من انتصار وتعادل وخسارة في 3 مباريات.