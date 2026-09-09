تختتم اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة الرابعة بمسابقة الدوري المصري الممتاز بإقامة 4 مباريات قوية، حيث يحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في تمام الساعة الثامنة مساءً

ويدخل الأهلي اللقاء من أجل مواصلة عروضه القوية وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في مسابقة الدوري الممتاز، حيث يمتلك 9 نقاط من 3 مباريات.

كانت الفترة الأخيرة قد شهدت حالة من الغضب بسبب تراجع أداء الأهلي رغم تحقيق الانتصارات ويسعى الحسين عموتة إلى تقديم عرض جيد مع تحقيق الثلاث نقاط خاصة وأن الجهاز الفني يبحث عن الوصول للنقطة الـ 15 قبل فترة التوقف المقبلة التي سيتسغلها لتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة إمام عاشور وكريم الدبيس للقائمة وفقا للرؤية الفنية للمدير الفني الذي سيحسم أيضا موقف مشاركة محمد الشناوي أساسياً أم سيكتفي بالبقاء على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر يسعى المقاولون العرب بقيادة سامي قمصان لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ناديه السابق الذي يعرف كل كبيرة وصغيرة عنه، ويمتلك ذئاب الجبل 3 نقاط من 3 مباريات بالفوز في مباراة واحدة وخسارة مباراتين.

ومن المتوقع أن يخوض المقاولون العرب اللقاء بحذر دفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة في ظل التفوق الهجومي للأهلي.