وسائل إعلام ألمانية تنشر صورا ومقاطع فيديو للمشتبه به في إطلاق نار في هاله

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نشرت وسائل إعلام ألمانية، صورا لمن يعتقد أنه المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار اليوم الأربعاء في هاله.

ويظهر في الصورة التي نشرتها صحيفة "ميتل دويتشه تسايتونج" للمشتبه به رجل يرتدي ملابس داكنة وخوذة وحذاء عميقا، ويمسك بيده بندقية مستعدا للتصويب.

ونشرت قناة "MDR" مقطع فيديو يظهر فيها نفس الشخص على الأرجح ينزل من سيارة ويطلق النار مرارا من سلاحه.

وأعلنت مدينة هاله بولاية سكسونيا انهالت الألمانية أن عمدة المدينة، د. بيرند فيجاند، "استدعى فريقا متخصصا في التعامل مع الأحداث غير العادية".

وذكرت المدينة اليوم الأربعاء أن جميع فرق الإنقاذ في حالة استنفار.

يأتي ذلك بعد إعلان الشرطة مقتل شخصين، وفقا للمعلومات الأولية، والإعلان أيضا عن عملية إطلاق نار أخرى في مدينة لاندسبرج القريبة من هاله.