الأهلي علي رأس مجموعته .. المصري وبيراميدز ينتظران مواجهة قوية في الدور المقبل

تجري قرعة بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية لنسخة 2019 /2020 ، في السابعة مساء اليوم داخل إحدى فنادق مدينة 6 أكتوبر ، بحضور مندوبي كافة الأندية التي نجحت في التأهل إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك الأندية التي تأهلت إلى دور ال32 في بطولة الكونفدرالية لهذا الموسم.

ففي دوري الابطال ، سيتم تقسيم الاندية المتأهلة الي دور الـ 16 إلى أربعة مستويات بحسب عدد نقاط كل فريق ومشاركته الأفريقية بالإضافة إلى نتائجه في السنوات الخمس الأخيرة.

وصعد إلى مرحلة المجموعات 15 فريقا، وهم الاهلي ، الترجي والنجم الساحلي (تونس) والرجاء والوداد (المغرب) واتحاد العاصمة وشبيبة القبائل (الجزائر) والهلال (السودان) وفيتا كلوب ومازيمبي (الكونغو الديمقراطية) وصن داونز (جنوب إفريقيا) وبيترو أتلتيكو وبريميرو دي أوجوستو (أنجولا) وزيسكو يونايتد (زامبيا) وإف سي بلاتينيوم (زيمبابوي)".

وستتواجد في التصنيف الأول كلا من الأهلي والوداد المغربي ومازيمبي الكونغولي والترجي التونسي بطل النسخة السابقة من المسابقة.

وفي حال تأهل الزمالك، سيكون في التصنيف الثاني بجانب النجم الساحلي وصن داونز والرجاء.

وفي ظل هذا التصنيف، يُنتظر وقوع صدامات عربية قوية، بل وتبدو الفرصة مهيأة أيضا، لمواجهات بين فرق من نفس الدولة.

وفي الكونفيدرالية ، تجري قرعة الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات ، ويطمح المصري ، الذي سبق له المشاركة في البطولة وبيراميدز في مشاركته الأولى، لتحقيق اللقب الأفريقي وزيادة عدد حصول الفرق المصرية على اللقب بعد تتويج كل من الأهلي والزمالك ولكل منهما بطولة ، ويعد إقصاء الصفاقسي التونسي، من الدور التمهيدي للكونفدرالية مبكرًا، أبرز المفاجآت خاصة وأنه أكثر الفرق حصولا على اللقب في ثلاث مناسبات.