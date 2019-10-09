ضبط موظف استولى على أموال مواطن بحجة توظيفه

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في مديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد وليد فايد، من ضبط سائق بالمنطقة الأزهرية، لاتهامه بالنصب على مواطن وزوجته، والحصول منهما على 200 ألف جنيه، مقابل تعيينهما بأحد المعاهد.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير الأمن، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من "محمد.ع.ا" 37سنة حاصل على ليسانس لغة عربية، حول قيام "بكر.ا.ع" سائق، واخر، بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبلغ 200 ألف جنيه مقابل تعيينه وزوجته بأحد المعاهد الأزهرية، وعدم التزامهما بذلك، ورفضهما رد المبلغ المالى إليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى صحة البلاغ وقيام المتهمان بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرتهم على تعيينهم ببعض الجهات الحكومية وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين سالفي الذكر وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم الواقعة وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.