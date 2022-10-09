تنظم أسرة من أجل مصر المركزية، بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان، احتفالية المولد النبوي الشريف، وتقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وياسر الجبالي مسؤول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بكلية هندسة حلوان، والطالب إسلام بيومي الأخ الأكبر للأسرة، والطالب علي السيد رئيس اتحاد الطلاب.



ويحضر الاحتفالية الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر، والفنان ماهر إسماعيل والذي أبدع في "مولاي" أمام الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.



وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، حرص جامعة حلوان على تنوع الأنشطة الطلابية التثقيفية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب ثقافيا وتسهم في استثمار طاقاتهم الإبداعية، وتحفزهم على المشاركة الإيجابية الفعالة، موضحًا أن مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية يساعدهم على صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم وإثبات ذاتهم، بالإضافة إلى تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب بعضهم البعض، وبث روح الجماعة وتوثيق الروابط بين الطلاب.



من جانبه أوضح الدكتور كريم همام، أهمية إحياء هذه الذكرى والعمل على توطيد علاقة الأجيال بالنبي الكريم، حيث إن الاحتفال بالمولد النبوي احتفاء بالقيم والمبادئ النبيلة.



وأشار إلى أن أسرة من أجل مصر تحرص على تنوع الأنشطة الطلابية وتهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الطلابية وممارسة الأنشطة المختلفة، والمساهمة في تكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.



وتنطلق فعاليات الاحتفالية في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 بقاعة مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.



في الوقت نفسه تفقد رئيس جامعة حلوان الصالة المغطاة، وخلال الجولة ناقش ضرورة متابعة خطة الأنشطة الطلابية واستغلال وتشغيل الأجهزة داخل الصالة المغطاة، وتشغيل ملاعب الاسكواش، موجها بضرورة الاستفادة منه كطاقة إنتاجية، كما ناقش ضرورة عمل نادي رياضي.



وهدفت الزيارة إلى متابعة سير العمل بالصالة المغطاة ورصد أي سلبيات وإيجاد الحلول لها وتذليل العقبات، موجها بتذليل كل العقبات والمشاكل والعمل على حلها في أسرع وقت.