علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الاشتباكات الدائرة مع حركة حماس، قائلا: "في نهاية هذه المعركة كل أعدائنا سيعرفون أن مهاجمة إسرائيل كانت خطأ فظيعا".

وأضاف نتنياهو، في كلمة له، اليوم الاثنين: "ما سنفعله لأعدائنا في الأيام القادمة سيترك صداه لأجيال قادمة، ساحات المعركة تشهد بطولات لجنود ورجال شرطة ومواطنين".

وأكد بذل الجهد من أجل ملف المخطوفين، مردفا: "فقدنا عائلات كاملة، الشراكة في المصير هي حصتنا كلنا هذا أمر حقيقي، سويا سنتغلب وننتصر، فقط سويا".

وأوضح أن أياما صعبة تنتظر إسرائيل، قائلا: "نحن نتألم على إخواننا الذين قتلوا لكننا مصممون على النصر في هذه الحرب".