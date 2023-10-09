 نتنياهو: ما سنفعله لأعدائنا في الأيام القادمة سيترك صداه لأجيال قادمة.. وأيام صعبة تنتظرنا - بوابة الشروق
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نتنياهو: ما سنفعله لأعدائنا في الأيام القادمة سيترك صداه لأجيال قادمة.. وأيام صعبة تنتظرنا

مارينا نبيل
نشر في: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 10:35 م | آخر تحديث: الإثنين 9 أكتوبر 2023 - 10:37 م

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الاشتباكات الدائرة مع حركة حماس، قائلا: "في نهاية هذه المعركة كل أعدائنا سيعرفون أن مهاجمة إسرائيل كانت خطأ فظيعا".

وأضاف نتنياهو، في كلمة له، اليوم الاثنين: "ما سنفعله لأعدائنا في الأيام القادمة سيترك صداه لأجيال قادمة، ساحات المعركة تشهد بطولات لجنود ورجال شرطة ومواطنين".

وأكد بذل الجهد من أجل ملف المخطوفين، مردفا: "فقدنا عائلات كاملة، الشراكة في المصير هي حصتنا كلنا هذا أمر حقيقي، سويا سنتغلب وننتصر، فقط سويا".

وأوضح أن أياما صعبة تنتظر إسرائيل، قائلا: "نحن نتألم على إخواننا الذين قتلوا لكننا مصممون على النصر في هذه الحرب".

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