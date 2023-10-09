السعودية تستضيف السوبر الإيطالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستضيف المملكة العربية السعودية السوبر الإيطالي في نسخته المقبلة، حسبما أفاد تقرير صحفي.

ومن المقرر أن يقام السوبر الإيطالي في النسخة المقبلة بمشاركة 4 فرق، على شاكلة نظيره الإسباني في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لشبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية، سيقام السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية، ما بين 20 و26 يناير المقبل.

ولم تعلن رابطة الدوري الإيطالي عن مكان إقامة السوبر بشكل رسمي، حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم هذا خلال الأيام المقبلة.

وستشارك أندية نابولي وإنتر ميلان ولاتسيو وفيورنتينا في النسخة المقبلة من السوبر الإيطالي.

ويلاقي إنتر ميلان مع لاتسيو، على أن يواجه نابولي نظيره فيورنتينا، وسيتأهل الفائز من كل لقاء للمباراة النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن إنتر ميلان هو حامل لقب السوبر الإيطالي، بعدما تغلب على غريمه ميلان بثلاثية نظيفة في السعودية.