إمام عاشور يوجه رسالة لكوكا بعد انضمامه للمنتخب

وجه إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، رسالة لزميله في الفريق أحمد نبيل كوكا، بعد انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني القادم.

واستقر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، على استبعاد إمام عاشور، من معسكر المنتخب، عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع الأهلي أمام الإسماعيلي، والتي أقُيمت ضمن منافسات الدوري الممتاز، واستدعاء كوكا بدلا منه.

ونشر إمام صورة لكوكا في ستوري عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلق عليها:"ربنا يكرمك يا حبيبي ومستني منك كتير أوي".

وعلمت بوابة الشروق أن الفحوصات الطبية التي أجراها إمام عاشور أظهرت إصابته بكدمة قوية في قصبة القدم، وعدم وجود أي كسور، وغادر اللاعب المستشفى بعد الاطمئنان على حالته.

ومن المُقرر أن يجري إمام عاشور مزيدًا من الفحوصات الطبية خلال الساعات القادمة، من أجل الاطمئنان على حالته بشكل أكبر، وتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي في الفترة المقبلة.