قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الأسعار تشهد انخفاضًا ملحوظًا اعتبارًا من السبت المقبل، مشيرًا إلى تخفيض أسعار الدواجن بنسبة 15%.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن اتحاد الدواجن اتفق على تلك النسبة مع الحكومة، خلال الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأيام الماضية.

وأشار إلى أن مصر بها معروض كبير من الدواجن؛ لكن بعض الأشخاص في السوق كانوا يتلاعبون بالأسعار، مضيفًا: «تم التعامل معهم بالمناقشة والاتفاق، ووصلنا إلى تخفيض بنسبة 15%؛ ينعكس يوم السبت المقبل على المواطن المصري».

وأكد أن المبادرة التي أطلقتها الحكومة اليوم، بدابة لعودة الأسعار إلى طبيعتها، خاصة مع استمرار الإفراجات الجمركية على الأعلاف؛ فول الصويا والذرة، والتخفيض على الجمارك الخاصة بالصناعة.

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وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية».

المبادرة التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من السبت المقبل، تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز، بحسب بيان من مجلس الوزراء الاثنين.