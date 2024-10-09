ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الإيراني

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة، إن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وحضره من الجانب السعودي وزراء الدفاع والخارجية، ومستشار الأمن الوطني إضافة إلى سفير طهران في المملكة وكبار المسئولين في وزارة الخارجية الإيرانية.

والتقى عراقجي أيضا نظيره السعودي، فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وكان بيان لمكتب عراقجي، قال إن وزير الخارجية الإيراني وصل إلى الرياض لإجراء محادثات بشأن الجهود المبذولة لوقف الهجمات الإسرائيلية على حماس في غزة وحزب الله في لبنان.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على منصة "إكس" أن عراقجي سيزور السعودية "تعزيزا لجهودنا الدبلوماسية، وبالتنسيق مع دول المنطقة".

وتأتي زيارة عراقجي إلى السعودية في حين تترقّب المنطقة ردّ إسرائيل على هجوم صاروخي إيراني استهدفها الأسبوع الماضي.