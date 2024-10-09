تحالف المعارضة يستعد للفوز في الانتخابات الإقليمية في ولاية جامو وكشمير الهندية

تصدّر تحالف المعارضة النتائج الأولية في أول انتخابات إقليمية تُجرى في منطقة جامو وكشمير الهندية المضطربة منذ 10 سنوات، وفقا للنتائج الأولية التي أُعلنت يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر جامو وكشمير الوطني، وهو حزب إقليمي في المنطقة التي تديرها الهند، القوة الأقوى في البرلمان، بعد أن أدان بشدة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإلغاء الحكم الذاتي الجزئي في عام 2019.

ودعا مؤتمر جامو وكشمير الوطني مرارا إلى إعادة الوضع الخاص للمنطقة.

وتُعتبر المنطقة، التي شهدت سنوات من العنف الانفصالي وتُعد مركزا للنزاع بين الهند وباكستان، خاضعة للحكم الاتحادي بعد انهيار الحكومة الائتلافية عام 2018.

في جامو وكشمير، حصل مؤتمر جامو وكشمير الوطني على ما لا يقل عن 42 من أصل 90 مقعدا، وفقا للجنة الانتخابات.

كما فاز تحالف المؤتمر الوطني الهندي بقيادة راهول غاندي بستة مقاعد، في حين فاز حزب ثالث تابع للتحالف بمقعد واحد.

ومن المتوقع أن يحصل حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي على 29 مقعدا.

وعلى الرغم من هزيمة حزبه، وصف مودي الانتخابات في منطقة الاتحاد بأنها "مهمة جدا".