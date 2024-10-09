مصطفى الفقي: لو لم تكن طوفان الأقصى لصنعتها إسرائيل بنفسها

قال الدكتور مصطفى الفقي،المفكر السياسي، إنه "لو لم تكن 7 أكتوبر 2023 (طوفان الأقصى) لصنعتها إسرائيل بنفسها".

ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة MBC" مصر" مساء الثلاثاء، أن إسرائيل كانت ستفتعل حدثا لو لم تقم حماس بعمليتها في السابع من أكتوبر.

وتابع: "ما جرى ليس وليد 7 أكتوبر إطلاقا؛ بل هو جزء من خطة إسرائيلية استراتيجية طويلة المدى على مدى عقود طويلة لإقامة الدولة اليهودية، وأحيا 7 أكتوبر الحلم الإسرائيلي بشدة، واستغلت فيه فرصة ضعف دول العالم العربي في مجملها والمنطقة، والصراع مع إيران، إلى جانب ضعف الإدارة الأمريكية".

وأضاف أن إسرائيل وجدت في كل الأسباب السابقة الوقت المناسب لتنفيذ مخططاتها، لا سيما بعد مرور أكثر من 100 عام على اتفاقية سايكس بيكو (اتفاقية سرية أبرمت 1916 بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، وقسمت بموجبها الأراضي العربية بين فرنسا وبريطانيا).

واستشهد بتصريح سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، الذي تمنى غرق غزة في البحر، موضحا أن نتنياهو لا يستهدف الدمار والقتل فقط؛ بل أيضا "حرق الأرض" تمهيدا لإقامة "إسرائيل الكبرى.

وأكد أن حلم "إسرائيل الكبرى" ليس وليد اللحظة؛ بل هو هدف استراتيجي موثق في الكتابات الصهيونية، منوها أن عرض نتنياهو "خريطة إسرائيل الكبرى" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ كشف للعالم بوضوح عن أطماع إسرائيل التوسعية.