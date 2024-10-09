تأييد حبس سائق أوبر المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في واقعة الفنانة هلا السعيد

أيدت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر ضد سائق بشركة للنقل الذكي "أوبر"، بحبسه سنة في اتهامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلال الفنانة هلا السعيد صحبته السيارة أعلى محور الضبعة.

وفي 9 يوليو الماضي قضت محكمة جنح الشيخ زايد بمعاقبة سائق أوبر المتهم بالحبس سنة وكفالة مالية 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم والاستئناف عليه، وتغيب السائق المتهم ومحاميه عن حضور جلسة اليوم.

وقال علي فايز محامي المتهم لـ الشروق إن هناك مرحلتي تقاضي لموكله وهى المعارضة الاستئنافية وأخرى أمام محكمة النقض وأن الواقعة تتلخص في سوء تفاهم الفنانة لأفعال السائق.

وقال المتهم في التحقيقات إنه خلال استقلال الفنانة سيارته نفذ الغاز من السيارة، فانتقل لشنطة السيارة للعمل على "طلمبة البنزين"، فكان يجب إيقاف السيارة حتى تعمل طلمبة البنزين جيدا، واستأذن الفنانة في التوقف فسمحت له بذلك.

وتابع أنه أثناء توقفه شعر بحاجته الشديدة لدخول دورة المياه، لأنه مريض بعدة أمراض ويحتاج لقضاء حاجته على فترات قريبة، فاستغل توقف السيارة ووقف خلفها لقضاء حاجته.

وعندها فوجئ بصاحبة الدعوي تخرج من السيارة تصرخ فيه وتشير بإشارات عشوائية للسيارات المارة على الطريق، فحاول تهدئتها إلا أنها استمرت في الصراخ والابتعاد عنه.

وأضاف المتهم أنه عندما توجه المتهم إليها أكد عدم نيته في أذيتها وأنه مريض واستدعى الأمر قضاء حاجته بسرعة شديدة، فعلم أنها اتصلت هاتفيا بأحد الأشخاص وطلبت منه إنزال حقائبها من السيارة وتوقف بجانبها لدقائق حتى حضور الشخص لاستقلالها سيارته بموافقتها، ثم تحرك بالسيارة خوفا من التعدي عليه بالضرب من أي شخص تابع لها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام"، وتوجه المتهم رفقة دفاعه إلى النيابة لإعلانه بقرار إحالته للمحاكمة وتكليفه بحضور جلسات محاكمته.

وفي 24 مايو الماضي كانت نيابة الشيخ زايد أمرت باخلاء سبيل المتهم بكفالة ألفين جنيه على ذمة القضية.

وكانت أجهزة الأمن قد تابعت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بشأن تضرر الفنانة هلا السعيد من سائق سيارة قامت بطلبها عبر أحد تطبيقات النقل الذكي، لقيامه بارتكاب أفعال خادشة للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة، وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.