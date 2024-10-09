مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

لقي 4 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 8 آخرون بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 4 أشخاص متوفين، و8 آخرين مصابين بكدمات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم.

وتبين أن الإصابات والوفيات نتجت عن حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الإقليمي أمام قرية غيتة بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، والتحفظ على جثث المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أُخطرت لمباشرة التحقيق.