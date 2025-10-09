بابا الفاتيكان يشيد بالصحفيين لنقلهم الحقائق من غزة

أشاد الزعيم الروحي للكاثوليك رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، بالصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم لنقل الحقائق التي تجري في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استضافته في الفاتيكان، الخميس، المشاركين في المؤتمر 39 والجمعية العامة الاستثنائية لاتحاد وكالات الأنباء العالمية، الذي ضم رؤساء ومديري أبرز وكالات أنباء العالم، بينهم رئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول مديرها العام سردار قره غوز.

وأكد بابا الفاتيكان على أهمية الصحافة والصحفيين الذين يخاطرون بحياتهم في مختلف أنحاء العالم لنقل الحقيقة، ومنها قطاع غزة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​

وأضاف: "إذا كنا نعرف ما يحدث اليوم في غزة وأوكرانيا وغيرها من الأراضي التي دمرها القصف، فنحن مدينون بذلك إلى حد كبير للصحفيين".

وأردف: "هذه الشهادات الاستثنائية (للصحفيين) هي تتويج لجهود عدد لا يحصى من الأشخاص الذين يعملون يوميا لمنع التلاعب بالمعلومات لأغراض تتعارض مع الحقيقة والكرامة الإنسانية".

وذكَّر بأنه فور اختياره لمقام الباباوية في مايو الماضي، دعا إلى إطلاق سراح الصحفيين المضطهدين والمسجونين ظلما في جميع أنحاء العالم، وإنه يكرر الدعوة اليوم.

وشدد على أن الصحافة حق يجب حمايته، مردفا: "حرية الوصول إلى المعلومات من الركائز التي تُقوّي نسيج مجتمعاتنا، ولذلك من واجبنا الدفاع عنها وحمايتها".