موسكو: تأجيل القمة العربية الروسية إثر اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

أعلنت روسيا، الخميس، تأجيل القمة العربية الروسية، التي كان مقررا أن تستضيفها موسكو في 15 أكتوبر الجاري، بسبب جدول أعمال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الكرملين، في بيان، إن "الرئيس فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس القمة العربية، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".

وأضاف أن بوتين والسوداني، اتفقا خلال الاتصال على أنه سيكون من الصعب على العديد من قادة الدول العربية المدعوين لحضور القمة في ظل الظروف الحالية، على خلفية دخول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة مرحلة التنفيذ.

وذكر أنه من المناسب تأجيل القمة الروسية العربية إلى موعد يحدد لاحقا.