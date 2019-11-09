أوكرانيا تتعهد بتعويض الخسائر الناجمة عن تأميم مصرف «برايفت بنك»

أعلنت أوكرانيا تلبية المطلب الرئيسي لجهات إقراض دولية من أجل إتمام الاتفاق بشأن حزمة مساعدات جديدة، وتعهدت ببذل قصارى جهدها لتعويض خسائر بمليارات الدولارات ناجمة عن تأميم مصرف "برايفت بنك"، أكبر بنك في البلاد، حسبما ذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج.

وفي مرسوم صدر اليوم السبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى إنه سيبذل كل جهد إلى جانب الحكومة والبنك المركزي وصندوق ضمان الودائع لاستعادة الأموال التي أُنفقت لتعويض المودعين في مصرف "برايفت بنك"، فضلا عن البنوك المتعثرة الأخرى .

وتجري أوكرانيا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض جديد مدته ثلاث سنوات بقيمة 5 مليار دولار، وذلك بهدف مساعدة البلاد التى كانت جزءا من الاتحاد السوفييتى السابق على تحقيق الاستقرار في الموارد المالية وضمان نمو اقتصادي مستدام.

ومن المتوقع أن تعود بعثة صندوق النقد الدولي إلى كييف في الجولة الأخيرة من المفاوضات في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك بعد أن يقر البرلمان موازنة العام المقبل وغيرها من خطوات الإصلاح.

وتأمل أوكرانيا في الحصول على الشريحة الأولى من قرض الصندوق هذا العام.