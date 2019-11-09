 وزير الصحة البريطاني متهم بـ «التعالي» في تعليقات استهدفت سياسية مسلمة - بوابة الشروق
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وزير الصحة البريطاني متهم بـ «التعالي» في تعليقات استهدفت سياسية مسلمة

(د ب أ)
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 7:56 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 7:56 م

اتهمت سياسية مسلمة بارزة بطبقة النبلاء في بريطانيا، وزير الصحة، مات هانكوك، بـ "التعالي المدفوع عرقيا"، بعد أن قال إنها لا تتخذ "نهجا متوازنا" حول رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا).

وقال هانكوك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن المحافظين بحاجة إلى إجراء تحقيق حول رهاب الإسلام داخل الحزب، لكنه ادعى أن الآخرين "يتخذون نهجا أكثر توازنا" بشأن هذه القضية من "سعيدة وارثي" (من أصل باكستاني) ، رئيسة مشاركة سابقة بحزب المحافظين وقادت انتقادات لرد فعل الحزب على الإسلاموفوبيا داخل صفوف الحزب.

من جانبها، قالت وارثي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "شكرا مات هانكوك على هذا التعالي ضدي. أنا مسرورة للغاية أن يكون لي زملاء مثلك يمكنني أن أتعلم منهم بعد 30 عاما لي في العمل بشأن العلاقات .. آلاف الاعتذارات سيدي".

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