 الإدارة الذاتية الكردية: رشق العربات التركية بالحجارة دليل على رفض سياسة أنقرة في المنطقة - بوابة الشروق
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الإدارة الذاتية الكردية: رشق العربات التركية بالحجارة دليل على رفض سياسة أنقرة في المنطقة

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : السبت 9 نوفمبر 2019 - 2:07 م | آخر تحديث : السبت 9 نوفمبر 2019 - 2:07 م

أكدت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، أن رشق الأهالي بالحجارة للعربات التركية في دورية روسية تركية مشتركة في منطقة الحدود السورية التركية، هو دليل آخر على محاولات (أنقرة) تجاهل رد فعل الرافضين لسياساتها وممارساتها في المنطقة.

وذكرت الإدارة - في بيان أصدرته اليوم السبت، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن ما حدث هو موقف عفوي ناجم عن فظائع تركيا ومرتزقتها في المناطق التي تحتلها لتهجير أهلها بشكل قسري وتسهيل عمليات التغيير الديموغرافي فيها، مُدينة ممارسات (أنقرة) وتعاملها "غير الأخلاقي" مع حالات الاحتجاج العفوية للأهالي.

وكان رتل دورية عسكرية روسية تركية مشتركة - قد تعرض أمس الجمعة - للمضايقة في مدينة (المالكية) شمال شرقي سوريا، حيث استقبل الأهالي العربات التركية بوابل من الحجارة، فيما ترجل جنود روس من مدرعاتهم لتهدئة المحتجين.

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