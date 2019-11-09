الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا تقرر صرف تعويضات لضحايا الاعتداءات الجنسية

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قررت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا اتخاذ الأسوة من الكنيسة الكاثوليكية في كل من بلجيكا وسويسرا وألمانيا في دفع تعويضات لضحايا الاعتداءات الجنسية في أروقتها.

وقال رئيس مؤتمر الأساقفة في فرنسا إريك مولينز-بوفور اليوم السبت في لقاء صحفي ومصور بالفيديو إن قيمة التعويض ستقدر بمبلغ مالي إجمالي.

وأضاف قائلا إن قيمة المبلغ المالي لم يتم تحديده بعد.

وتم اتخاذ هذا القرار في الجمعية العمومية لمؤتمر الأساقفة الفرنسيين في خريف هذا العام بجنوب فرنسا.

ويتعلق الأمر بالضحايا الذين عايشوا هذا الأمر في الفترة التي كانوا فيها قاصرين.

وسيتم تمويل الصندوق من أموال الكنيسة وأموال أخرى، ولكن المسؤولين عن هذه الجرائم سيلزمون بدفع غرامات على أفعالهم تلك.

وفي ألمانيا تدفع الكنيسة لضحايا الاعتداءات الجنسية التي وقعت داخل مرافقها عادة مبلغ 5000 يورو لكل ضحية، إلا أن مؤتمر الخريف لأساقفة ألمانيا هذا العام اقترح رفع المبلغ الأساسي لتعويض الضحايا.

وقام القساوسة الكاثوليك في أنحاء كثيرة من العالم بالاعتداء على آلاف الأطفال واغتصابهم.