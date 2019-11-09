أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا التطورات على الساحة السورية

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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا اليوم السبت التطورات على الساحة السورية.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أن الرئيسين أكدا على الالتزام بمخرجات اتفاق سوتشي.

وأضافت أن أردوغان وبوتين بحثا كذلك في اتصالهما تطوير العلاقات الثنائية والخطوات اللازم اتخاذها لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس الجمعة عن اتفاق بلاده مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد القمة الرباعية حول سورية في لندن في أوائل ديسمبر المقبل.

وعقد وفد تركي برئاسة قالن اجتماعا تمهيديا مع وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم، في قصر "مابين" بإسطنبول، قبل القمة الرباعية التي ستجمع بين زعماء البلدان الأربعة المذكورة.

وأوضح قالن في مؤتمر صحفي، أن الاجتماع التمهيدي تناول أجندة القمة الرباعية، والقضايا التي ستتناولها قمة الناتو، إلى جانب تقييم الخطوات التي يتعين اتباعها على صعيد سوريا.