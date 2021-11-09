الكويت تدين استمرار محاولات الحوثي تهديد أمن السعودية

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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، استمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينة خميس مشيط بطائرة مسيرة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورق مفخخ.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس تدمير زورق مفخخ قبالة سواحل مدينة الحديدة، تم تجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.