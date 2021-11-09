انفجرت سيارة مفخخة استهدفت صحفيين ومراسلين لقنوات عربية، أدّى إلى مقتل صحفية وطفليهما وإصابة زوجها بالحادث.

وقالت قناة "روسيا اليوم"، مساء الثلاثاء، إنّ الانفجار استهدف صحفيين مراسلين لقنوات عربية، وأن الضحايا هم رشا عبدالله مراسلة قناة (الشرق لكسمبورج) وطفليها، فيما أصيب زوجها إبراهيم العتمي مراسل وكالة "العين" الإماراتية بالحادث.

وقع الانفجار بمديرية خور مكسر بخط ساحل أبين في عدن جنوب البلاد وكانت السيارة تقل الضحايا.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مدخل مطار عدن الدولي.

وكان رصد أجراه "المركز الوطني للدراسات" بشأن الأنشطة والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية في نطاق دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية خلال شهر أكتوبر الماضي، قد كشف عن تراجع معدل الهجمات الإرهابية التي شهدتها المنطقة.

ورصد المركز -خلال هذه الفترة، نحو 131 هجمة إرهابية، مقابل 140 هجمة خلال سبتمبر الماضي، وذلك بعد استبعاد كل العمليات القتالية التي نفذتها التنظيمات الإرهابية داخل بعض دول المنطقة في إطار الصراعات الدائرة مع غيرها من التنظيمات المسلحة غير الشرعية.