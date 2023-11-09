نتنياهو: يجب إطلاق سراح الرهائن في غزة قبل الحديث عن وقف إطلاق النار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا إنه يجب إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة قبل أن يفكر في وقف إطلاق النار.

وأضاف نتنياهو في مقر القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي الأربعاء: "أود أن أنحي جانبا جميع أنواع الشائعات الكاذبة التي نسمعها من جميع الاتجاهات وأعيد توضيح شيء واحد: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا".

ومع ذلك ، لم يكن من الواضح ما إذا كان نتنياهو يعني إطلاق سراح جميع الرهائن في وقت واحد.

ووردت عدة تقارير إعلامية غير مؤكدة عن مفاوضات بشأن وقف إطلاق نار إنساني مقابل إطلاق سراح ما يصل إلى 15 رهينة في قطاع غزة.

وقال القيادي في حماس، أسامة حمدان، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مفاوضات جادة" تجرى حاليا.

ومع ذلك، هناك قلق من عدم تجاوب إسرائيل مع جهود المفاوضين.

وقال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن هناك "هدنات إنسانية" لكن لا يوجد وقف لإطلاق النار.

وأضاف: "يجب ألا ندع المعلقين يربكوننا، لا يوجد وقف لإطلاق النار. لا يوجد وقف لإطلاق النار. نحن نقاتل حماس. لا يوجد وقف لإطلاق النار".