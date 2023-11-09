حماس: إسماعيل هنية في مصر للتباحث حول الأوضاع الراهنة

وصل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صباح اليوم الخميس، إلى جمهورية مصر العربية.

وبحسب بيان لحركة حماس، اليوم الخميس، التقى وفد الحركة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وضم وفد الحركة كلاً من خالد مشعل وخليل الحية.

ويأتي ذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ34، حيث يواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و800 شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.