 دخول إصابات إلى المستشفى الإندونيسي بغزة إثر استهداف محيطه - بوابة الشروق
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دخول إصابات إلى المستشفى الإندونيسي بغزة إثر استهداف محيطه

وكالات
نشر في: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 7:36 م | آخر تحديث: الخميس 9 نوفمبر 2023 - 7:36 م

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، باليوم، بدخول العديد من الإصابات المستشفى الإندونيسي إثر استهداف محيطه، مشيراً إلى أن عدد النازحين داخل المستشفى الإندونيسي يتجاوز 20 ألفا.

وقال القدرة، لشبكة "الجزيرة" الإخبارية: فقدنا اليوم خدمات أساسية والمستشفيات غير قادرة على القيام بوظائفها. هناك علامات استفهام على عدم الرغبة الدولية بمساعدة القطاع الصحي.

وتابع: هناك استهداف لمحيط مجمع النصر الطبي شمال مدينة غزة. الاحتلال الإسرائيلي يمعن في إخراج المنظومة الصحية من العمل.

وقال القدرة إنه تم استهداف 3 سيارات إسعاف اليوم، لافتاً إلى استهداف مباشر لمجمع الشفاء الطبي فجر اليوم، مؤكداً أن "ما نراه يدل على أن المحتل يخادع العالم بشأن الهدن المؤقتة".

ويأتي ذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ34، حيث يواصل جيش الاحتلال غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 10 آلاف و800 شخص معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لما أعلنته وزارة الصحة في غزة.

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