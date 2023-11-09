المقاومة الإسلامية في العراق تجدد استهدافها قاعدة أمريكية في إقليم كردستان

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أعلنت ما تسمى بالمقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت فجر اليوم الخميس قاعدة للقوات الأمريكية في إقليم كردستان بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت في بيان نشرته عبر موقع الإعلام الحربي التابع لها فجر اليوم أنها استهدفت " قاعدة الاحتلال الأمريكي /حرير/ شمالي العراق بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وتشن "المقاومة الإسلامية في العراق" منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة هجمات متواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ على قواعد عراقية وسورية تضم قوات أمريكية فضلا عن قصف إيلات في إسرائيل حتى تجاوز عددها 48 استهدافا.