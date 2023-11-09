جيش الاحتلال يعلن مقتل قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس بالمحافظة الوسطى

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، مقتل إبراهيم أبو مغصيب، قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حركة حماس بالمحافظة الوسطى.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، الخميس، إن «الجيش تمكن بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية، من قتل قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع».

وأشار إلى أن «أبو مغصيب» وجّه ونفذ اعتداءات عديدة باستخدام صواريخ مضادة للدروع؛ استهدفت إسرائيليين وجنود من جيش الاحتلال.

ولفت إلى أن «قوات سلاح البحرية استهدفت موقعًا لإطلاق صواريخ مضادة للدروع تابع لحماس»، قائلًا إنه كان يستخدم لاستهداف القوات المتوغلة بريًا.

واندلعت معارك عنيفة في شوارع مدينة غزة، حيث استخدم مقاتلو حركة حماس أنفاقا لنصب كمائن للقوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تقدمت إلى وسط مدينة غزة، أكبر مدينة في القطاع الساحلي، في حين قالت الحركة إن مقاتليها كبدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

ونشر الجناح العسكري لحماس، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر على ما يبدو معارك ضارية في الشوارع وسط المباني، التي تم قصفها في مدينة غزة.

وأفادت مصادر من حماس وحركة الجهاد الإسلامي بأن الدبابات الإسرائيلية واجهت مقاومة شرسة من مقاتلي حماس، الذين يستخدمون الأنفاق لنصب الكمائن.