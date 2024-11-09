 النائب طارق شكري: الجهود إزالة العقبات أمام الاستثمار ستؤتي ثمارها في الفترة المقبلة - بوابة الشروق
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النائب طارق شكري: الجهود إزالة العقبات أمام الاستثمار ستؤتي ثمارها في الفترة المقبلة

محمد شعبان
نشر في: السبت 9 نوفمبر 2024 - 2:27 ص | آخر تحديث: السبت 9 نوفمبر 2024 - 2:27 ص

قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجهود المبذولة من وزارتي المالية والاستثمار في إزالة العقبات ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد»: «نحن نتحدث عن احتمالية توقيع قريبة لاتفاقية مع السعودية على إحدى المشروعات ودولة أخرى تتحدث عن مشروع في العاصمة الإدارية ولدينا أكثر من فرصة استثمارية».

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، مشددا على أن مصر هي أرض الفرص.

ولفت إلى توثيق مجلس الوزراء ضمانات خاصة لعدد من الدول، من بينها السعودية والإمارات، فيما يتعلق بالضمانات الاستثمارية؛ لحماية وضمان استثماراتها بشكل كامل.

ونوه بأن الحكومة تعهدت بإنهاء القضايا المتراكمة في المحاكم قبل نهاية عام 2025، لافتا أن المستثمر الأجنبي يدرك الفرص الواعدة في السوق المصري وإمكانيات الربح الأكبر المتاحة، لكنه يسعى للحصول على ضمانات تحميه من أي إشكاليات إدارية قد تنشأ حتى تؤمن حقوقه.

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